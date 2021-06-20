МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июля возобновит полеты из Москвы сразу в два аэропорта турецкой Антальи, сообщила журналистам представитель компании. Исследователи рассказали о расходах россиян на здоровье

"Победа" с 1 июля начнет летать из московского Внуково сразу в два аэропорта Антальи — Анталью и Газипашу. Продажа на ежедневные рейсы возобновилась сегодня", — сказала представитель перевозчика.