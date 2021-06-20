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"Победа" с 1 июля возобновит рейсы Москва - Анталья
Транспорт
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Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июля возобновит полеты из Москвы сразу в два аэропорта турецкой Антальи, сообщила журналистам представитель компании. "Победа"... ПРАЙМ, 20.06.2021
туризм, турция, победа, туризм, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июля возобновит полеты из Москвы сразу в два аэропорта турецкой Антальи, сообщила журналистам представитель компании.
"Победа" с 1 июля начнет летать из московского Внуково сразу в два аэропорта Антальи — Анталью и Газипашу. Продажа на ежедневные рейсы возобновилась сегодня", — сказала представитель перевозчика.