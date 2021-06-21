МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предлагает сделать существенные скидки на билеты для привитых двумя компонентами вакцины от коронавируса, с таким предложением он обратился к российским авиа-и и железнодорожным перевозчикам. Отдых в России может стать дешевле из-за открытия Турции

"Сегодня создаются механизмы поощрения граждан, которые сделали прививку от коронавируса и тем самым защитили не только себя, но и позаботились о здоровье окружающих. Например, для старшего поколения действует московская программа поощрения вакцинации "Миллион призов": привитые гражданине получают призовые баллы, которые могут потратить на покупки. Также премии за вакцинацию получают сотрудники различных организаций. Их работодатели стали настоящими союзниками государства в борьбе с пандемией", – рассказал Нифантьев РИА Новости.

При этом самолеты, поезда, аэропорты и железнодорожные вокзалы, как обратил внимание общественник, – места массового скопления людей, где особенно высок риск заразиться коронавирусом. И чтобы существенно его снизить, помимо введения разумных ограничений, важно разработать систему поощрений, считает он.

"Предлагаю авиа- и ж/д перевозчикам на период отпусков рассмотреть возможность введения скидок до 25% для пассажиров, привитых двумя компонентами вакцины. Основанием для скидки при покупке билета может служить QR-код сертификата о вакцинации", – добавил Нифантьев.