МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, сообщается на сайте президента. Мишустин поручил предоставить субсидии "Камазу"

Так, правительству РФ совместно с органами государственной власти Сибирского и Дальневосточного федеральных округов при реализации проектов по развитию БАМа и Транссиба поручено обеспечить решение задач, которые предусматривают формирование "устойчивых транспортных связей между перспективными центрами экономического роста", энергоснабжение территорий, примыкающих к БАМу и Транссибу, а также устранение логистических ограничений для выхода отечественных предприятий на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. "В том числе путем модернизации подходов к ключевым морским портам Дальневосточного бассейна и пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Помимо этого правительству поручено проанализировать действующие документы стратегического планирования, а также долгосрочные и инвестпрограммы ОАО "РЖД", ПАО "Россети", ПАО "Русгидро" на предмет их согласованности и сбалансированности по мероприятиям, показателям, финансовым ресурсам и срокам реализации по развитию БАМа и Транссиба. Уточняется, что при необходимости следует принять меры по их актуализации.

Путин также поручил предусмотреть реализацию первоочередных мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство инфраструктуры (транспортной, социальной, коммунальной) для примыкающих к железнодорожным магистралям территорий в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. "В том числе в рамках Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года", — говорится в сообщении. Путин призвал регионы к ответственной финансовой политике

Уточняется, что соответствующий доклад необходимо подготовить до 30 мая 2022 года. Ответственный за исполнение поручений — председатель правительства Михаил Мишустин.

Президент также поручил до 1 сентября принять меры по ведению единой цифровой системы контроля по мониторингу и координации строительных работ в рамках реализации проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока.