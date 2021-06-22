МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличила количество разрешенных к перевозке одним пассажиром животных с одного до трех, сняла запрет на перелеты мопсов и уточнила требования к контейнерам для питомцев, сообщает пресс-служба компании. "Аэрофлот" снижает цены на билеты бизнес-класса на юг России

"Аэрофлот" внёс изменения в правила и процедуры перевозки животных. Нововведения направлены на обеспечение комфортного и безопасного перелёта всех категорий пассажиров. В соответствии с новыми правилами увеличено количество питомцев, разрешённых к перевозке одним пассажиром с одного до трёх животных", — говорится в сообщении.

В салоне самолёта в одной переноске можно провозить двух взрослых животных (6+ месяцев), если их вес вместе с контейнером не превышает 8 кг. Пассажирам и членам их семей, перевозящим 2 контейнера с животными в салоне, разрешено их размещение в центральном блоке кресел на широкофюзеляжных самолётах. Пассажиру, перевозящему животное дополнительно к норме бесплатного регистрируемого багажа, представлена возможность провоза коляски для животного и её использование до посадки на борт (услуга предоставляется с учётом инфраструктуры аэропортов, если вес коляски не превышает 10 кг и размеры в сложенном состоянии не превышают в сумме трёх измерений 203 см).

Время подачи запроса на перевозку питомцев сокращено до 6 часов (ранее — не менее 24 часов до вылета). Уточнены требования к контейнерам для обеспечения безопасной перевозки и защиты животного. В соответствии с новыми правилами при регистрации проводится фотосъёмка животного и клетки, на клетку крепится стикер с данными питомца и телефоном владельца. "Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Грецию

Изменены требования к погрузке животных на борт: введены дополнительные ограничения максимального времени нахождения контейнера на перроне и требования по использованию защиты клетки при транспортировке от непогоды. Выделены специальные места для обеспечения комфортного ожидания животного. Сняты ограничения на перевозку собак брахицефальных пород: мопсов, боксёров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу. Сокращён список потенциально опасных пород собак, которые запрещены к перевозке. Ранее список содержал 75 пород, после сокращения — 12.

Также "Аэрофлот" запустил обновлённый раздел на сайте, на котором путешественники могут найти простой и понятный алгоритм подготовки к перелёту, исчерпывающую информацию и ответы на часто задаваемые вопросы. В перспективе авиакомпания запустит онлайн-сервис по бронированию и оплате перевозки животных. Пассажиры смогут делать это через личный кабинет на сайте перевозчика или в мобильном приложении. Также пассажиры смогут перед путешествием застраховать питомцев в рамках своей полётной страховки.