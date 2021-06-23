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https://1prime.ru/transport/20210623/834008139.html
Стоимость морских перевозок выросла в разы из-за транспортного коллапса
Транспорт
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Транспортная отрасль еще не оправилась после блокировки в марте Суэцкого канала, а сейчас столкнулась с новой проблемой: Китай закрыл из-за вспышки COVID морской терминал Яньтянь... ПРАЙМ, 23.06.2021
китай, грузы, транспорт, грузоперевозки, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Транспортная отрасль еще не оправилась после блокировки в марте Суэцкого канала, а сейчас столкнулась с новой проблемой: Китай закрыл из-за вспышки COVID морской терминал Яньтянь.
Из-за этого цена отправки контейнера в Европу составила $11 тысяч. Это в 4,5 раза больше, чем в октябре 2020 года.
Отмечается, что стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по отношению к прошлому году.
Причин, как писала ранее Financial Times, несколько:
- сбои в работе китайских портов
- другие факторы.
Издание, ссылаясь на данные онлайн-рынка грузоперевозок Freightos, поясняет, что отправка стандартного 40-футового контейнера из Азии в страны Северной Европы впервые стоит дороже $11 тысяч.
В середине мая это стоило $8,5 тысячи, в октябре прошлого года — $2 тысячи
Причина: сбой в работе крупного порта Яньтянь (Южный Китай). В конце прошлого месяца власти региона почти на неделю закрыли терминал, когда в порту выла выявлена вспышка коронавируса у нескольких портовых работников.
Сейчас производительность терминала восстановилась только на 70%.