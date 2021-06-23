МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Транспортная отрасль еще не оправилась после блокировки в марте Суэцкого канала, а сейчас столкнулась с новой проблемой: Китай закрыл из-за вспышки COVID морской терминал Яньтянь. Туристов предупредили о мошенниках в Турции

Из-за этого цена отправки контейнера в Европу составила $11 тысяч. Это в 4,5 раза больше, чем в октябре 2020 года.

Отмечается, что стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по отношению к прошлому году.

Причин, как писала ранее Financial Times, несколько:

пандемия,

сбои в работе китайских портов

другие факторы.



Издание, ссылаясь на данные онлайн-рынка грузоперевозок Freightos, поясняет, что отправка стандартного 40-футового контейнера из Азии в страны Северной Европы впервые стоит дороже $11 тысяч. Чем обернется транспортный коллапс в портах Китая для мировой экономики

В середине мая это стоило $8,5 тысячи, в октябре прошлого года — $2 тысячи

Причина: сбой в работе крупного порта Яньтянь (Южный Китай). В конце прошлого месяца власти региона почти на неделю закрыли терминал, когда в порту выла выявлена вспышка коронавируса у нескольких портовых работников.

Сейчас производительность терминала восстановилась только на 70%.