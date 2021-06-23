КАИР, 23 июн — ПРАЙМ. Владельцы контейнеровоза Ever Given достигли принципиального соглашения с администрацией Суэцкого канала по урегулированию конфликта и компенсациям, заявила в среду страховая компания владельцев судна UK Club. Стоимость морских перевозок выросла в разы из-за транспортного коллапса

В конце апреля владельцы контейнеровоза подали апелляцию в суд Исмаилии на решение арестовать судно и его груз. В качестве основания для апелляции компания назвала несколько причин, включая сомнения в легитимности ареста груза и отсутствие подтверждающих обоснований для весьма значительных требований администрации Суэцкого канала по выплате компенсаций. Суд Исмаилии отклонил апелляцию и продлил задержание судна, а также передал дело в суд первой инстанции. В итоге суд первой инстанции отложил вынесение решения до 4 июля, чтобы дать сторонам возможность договориться в досудебном порядке.

"В результате длительных дискуссий с переговорным комитетом администрации Суэцкого канала стороны достигли принципиального соглашения. Вместе с другими страховщиками владельца судна мы сотрудничаем с администрацией канала для окончательного оформления подписанного соглашения в ближайшее время", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе компании.

"Процедуры по освобождению судна будут завершены после того, как формальная сторона вопроса будет решена", — отметила компания. Специалист считает, что беспилотники можно применять для грузоперевозок

Судно задержано и находится сейчас в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала. UK Club ранее заявила, что стороны договорились оставить конфиденциальными детали переговоров.

Защита владельца судна настаивает, что разногласия с администрацией канала связаны с суммой компенсации, которую владелец считает завышенной. Глава администрации канала Усама Рабиа заявил ранее, что расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given доказало вину исключительно капитана, при этом компания-владелец имеет право потребовать разгрузки контейнеров. Администрация канала изначально требовала 916 миллионов долларов компенсации за ущерб в результате инцидента, репутационные потери, стоимость спасательных работ и другие расходы, затем сумма компенсации была снижена до 550 миллионов.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.