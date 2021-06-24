МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-мае увеличился на 22,6% в годовом выражении, до 13,982 миллиона человек, в мае — вырос в 12,8 раза, до 3,592 миллиона, сообщила пресс-служба компании. Туроператор ожидает ажиотажный спрос россиян на путевки в Грецию

"Общий объем перевозок составил 3,6 миллиона пассажиров, что в 12,8 раза выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 25,8% ниже показателя 2019 года", — говорится в сообщении.

На внутренних линиях в мае перевезено 3,1 миллиона пассажиров, что в 11,6 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот увеличился в 10,8 раза, предельный пассажирооборот — в 6,6 раза. Процент занятости пассажирских кресел в мае увеличился на 29,9 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,8%.

Авиакомпания "Победа" в мае перевезла 1,2 миллиона пассажиров, процент занятости пассажирских кресел составил 93,8%.