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"Аэрофлот" в январе-мае увеличил перевозки пассажиров на 22,6%
Транспорт
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Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-мае увеличился на 22,6% в годовом выражении, до 13,982 миллиона человек, в мае — вырос в 12,8 раза, до 3,592 миллиона, сообщила... ПРАЙМ, 24.06.2021
перевозки пассажиров, авиакомпания, аэрофлот, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-мае увеличился на 22,6% в годовом выражении, до 13,982 миллиона человек, в мае — вырос в 12,8 раза, до 3,592 миллиона, сообщила пресс-служба компании.
"Общий объем перевозок составил 3,6 миллиона пассажиров, что в 12,8 раза выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 25,8% ниже показателя 2019 года", — говорится в сообщении.
На внутренних линиях в мае перевезено 3,1 миллиона пассажиров, что в 11,6 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот увеличился в 10,8 раза, предельный пассажирооборот — в 6,6 раза. Процент занятости пассажирских кресел в мае увеличился на 29,9 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,8%.
Авиакомпания "Победа" в мае перевезла 1,2 миллиона пассажиров, процент занятости пассажирских кресел составил 93,8%.