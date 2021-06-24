ТОКИО, 24 июн — ПРАЙМ. Председатель японской парламентской лиги по изучению арктических рубежей Сюнъити Судзуки считает "важным обратить внимание на будущий потенциал" Северного морского пути (СМП) и "активно рассматривать возможности его использования при взаимодействии государства и частных компаний". В МИД России рассказали, чем Северный морской путь лучше Суэцкого канала

"Существуют опасения, что ледовый покров летом в этом регионе перестанет существовать. Такие изменения с точки зрения экологии не являются благоприятными. Вместе с уменьшением ледового покрова в качестве альтернативного транспортного маршрута все больше внимания привлекает Северный морской путь. Этот маршрут, соединяющий Восточную Азию и Европу через Северный ледовитый океан, по протяженности на 40% короче южного маршрута, проходящего через Малаккский пролив и Суэцкий канал. Важно обратить внимание на будущий потенциал данного маршрута и активно рассматривать возможности его использования при взаимодействии государства и частных компаний", — подчеркнул японский политик в ходе организованного госкорпорацией "Росатом" семинара по перспективам использования японским бизнесом преимуществ Северного морского пути.

Ранее в июне в кулуарах ПМЭФ гендиректор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов рассказал журналистам, что круглогодичная навигация в акватории СМП может начаться с зимы 2023-2024 годов либо 2024-2025 годов. Необходимые для этого мероприятия заложены в федеральном проекте "Северный морской путь", период действия которого продлен до 2030 года, а также в разработанном "Росатомом" плане развития Северного морского пути до 2035 года. В них учтены инвестиционные проекты крупнейших сырьевых экспортеров РФ, которые обеспечат объем экспортных грузовых перевозок на трассах Северного морского пути в размере 110 миллионов тонн.

Такой же прогноз был озвучен в ходе семинара заместителем генерального директора, директором Дирекции Северного морского пути Росатома Вячеславом Рукшей. Владельцы Ever Given договорились о выплатах за аварию в Суэцком канале

"Компания ПАО "Новатэк", "Совкомфлот" и наше предприятие "Атомфлот" произвели уже три-четыре сверхранних рейса, и мы уверены, что в первую очередь с развитием арктического ледокольного флота мы уже в районе 24-25 годов приступим к круглогодичной навигации по всей трассе, что позволит в первую очередь такой якорный груз как сжиженный природный газ транспортировать на рынки Тихого океана, в том числе, на рынки Японии", — подчеркнул он.

Как отметила первый заместитель генерального директора ООО "Русатом Карго" Ольга Кирдей, прогнозируемое среднее время маршрута транспортировки грузов от основных портов Японии до европейских портов Роттердам, Гамбург может занимать около 26 дней, а в летний период может быть и того меньше.