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S7 начнет летать в Токио
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Российская авиакомпания S7 с 6 июля начнет летать из Владивостока в Токио, сообщает перевозчик. "Рейс из Владивостока в Токио будет выполняться по вторникам начиная с 6 июля", —... ПРАЙМ, 24.06.2021
перевозки пассажиров, рейсы, авиакомпания, s7, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 с 6 июля начнет летать из Владивостока в Токио, сообщает перевозчик.
"Рейс из Владивостока в Токио будет выполняться по вторникам начиная с 6 июля", — говорится в сообщении.
Вылет из Владивостока в 13:20, прилет в Токио — в 14:40. Обратный рейс вылетает из Токио в 15:40 и прилетает во Владивосток в 19:15. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A320neo.
Правила въезда в зарубежные государства и из зарубежных государств в Российскую Федерацию могут меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки, поэтому перед вылетом рекомендуется проверять актуальные требования к пассажирам.