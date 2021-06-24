МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 с 6 июля начнет летать из Владивостока в Токио, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" в январе-мае увеличил перевозки пассажиров на 22,6%

"Рейс из Владивостока в Токио будет выполняться по вторникам начиная с 6 июля", — говорится в сообщении.

Вылет из Владивостока в 13:20, прилет в Токио — в 14:40. Обратный рейс вылетает из Токио в 15:40 и прилетает во Владивосток в 19:15. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A320neo.

Правила въезда в зарубежные государства и из зарубежных государств в Российскую Федерацию могут меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки, поэтому перед вылетом рекомендуется проверять актуальные требования к пассажирам.