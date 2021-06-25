МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Самолет SSJ-100, на борту которого находились более 90 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара из-за отказа газовой турбины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По предварительной информации, самолёт выполнял рейс из Краснодара в Санкт-Петербург.

"Самолет… благополучно приземлился в Краснодаре после отказа газовой турбины", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна находился 91 человек. Обстоятельства инцидента выясняются.