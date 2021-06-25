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https://1prime.ru/transport/20210625/834031114.html
Самолет SJ-100 совершил аварийную посадку из-за оказа газовой турбины
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Самолет SSJ-100, на борту которого находились более 90 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара из-за отказа газовой турбины, сообщил РИА Новости представитель... ПРАЙМ, 25.06.2021
sukhoi superjet 100, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Самолет SSJ-100, на борту которого находились более 90 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара из-за отказа газовой турбины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По предварительной информации, самолёт выполнял рейс из Краснодара в Санкт-Петербург.
"Самолет… благополучно приземлился в Краснодаре после отказа газовой турбины", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту воздушного судна находился 91 человек. Обстоятельства инцидента выясняются.