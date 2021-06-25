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Аэропорт "Жуковский" опроверг сообщения о банкротстве
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Банкротство подмосковному аэропорту "Жуковский" не грозит, подача заявления о нем связана с задолженностью по налогам, которая будет погашена в течение двух недель, сообщил РИА... ПРАЙМ, 25.06.2021
банкротство, аэропорт, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Банкротство подмосковному аэропорту "Жуковский" не грозит, подача заявления о нем связана с задолженностью по налогам, которая будет погашена в течение двух недель, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
СМИ ранее сообщили, что ФНС подала в суд заявление о банкротстве оператора аэропорта "Жуковский".
"Банкротство аэропорту не грозит. Речь идет о задолженности, образовавшейся в части уплаты налогов по итогам крайне тяжелого для всей авиационной отрасли 2020 года. Этот долг планируется погасить в течение ближайших двух недель", — сказал представитель аэропорта.
"Сохраняющиеся ограничения международных пассажирских перевозок все еще оказывают негативное влияние, но аэропорт не испытывает критических проблем, операционные показатели постепенно восстанавливаются и выплаты по текущим обязательствам осуществляются без задержек", — добавил он.