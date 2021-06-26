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2021
https://1prime.ru/transport/20210626/834041932.html
Более 60 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы
Транспорт
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Более 60 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы в субботу, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 16.16 мск во "Внуково" задержано пять рейсов,... ПРАЙМ, 26.06.2021
москва, транспорт, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Более 60 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы в субботу, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 16.16 мск во "Внуково" задержано пять рейсов, отменено семь, в "Домодедово" 29 рейсов задержано, семь отменено, в "Шереметьево" задержано восемь рейсов, а отменено пять.