МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Более 60 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы в субботу, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул"

По информации на 16.16 мск во "Внуково" задержано пять рейсов, отменено семь, в "Домодедово" 29 рейсов задержано, семь отменено, в "Шереметьево" задержано восемь рейсов, а отменено пять.