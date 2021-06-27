МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Совершенствование системы закупки авиабилетов для депутатов Госдумы позволило за два года сэкономить более 400 миллионов рублей, сообщил в воскресенье парламентским журналистам руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин.

"После оптимизации расходов на авиационные перелеты депутатов экономия за два года уже составила 405 миллионов рублей", — сказал Дивейкин. Названа сумма, которую россияне готовы потратить на отдых этим летом

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что экономия бюджетных средств в результате оптимизации работы седьмого созыва Государственной Думы составила почти 2,4 миллиарда рублей. Были оптимизированы расходы по ряду направлений, это было сделано по поручению спикера Госдумы.

В частности, по словам Володина, были регламентированы лимиты трат на автотранспорт в регионах. Также были прекращены занятия "парламентским туризмом" — четко определяется цель и взвешивается целесообразность командировок.