ВАШИНГТОН, 27 июн — ПРАЙМ. Самый длинный пассажирский самолет в мире Boeing 777X не получит сертификацию от Федерального управления гражданской авиации (FAA) США ранее середины 2023 года, сообщает газета Seattle Times со ссылкой на письмо авиарегулятора.

В письме от 13 мая 2021 авиарегулятор предупреждает, что Boeing, возможно, следует увеличить число испытательных полетов.

"Воздушное судно еще не готово. Технические данные, необходимые для получения сертификата типа, не достигли того уровня, при котором проект воздушного судна, по-видимому, доработан, и от него можно ожидать соответствия действующим правилам", — говорится в письме.

В конце письма сообщается, что "основываясь на информации от Boeing", реальная сертификация 777X возможна не ранее чем через два года, "в середине-конце 2023 года". Газета отмечает, что в таком случае самолет возможно будет ввести в коммерческую эксплуатацию не ранее, чем в начале 2024 года — на четыре года позже, чем планировалось изначально.

В июле 2020 года сообщалось, что Boeing — из-за падения спроса на фоне кризиса с COVID-19 — намерена начать поставки 777X после восстановления авиаперевозок.