МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Крупные российские авиакомпании в июне опаздывали и задерживали рейсы и объясняют это "беспрецедентной нагрузкой". По из словам, компаниям не хватает работников. Перечислены страны, с которыми Россия возобновляет авиасообщение

Чаще всего опаздывают "Уральские авиалинии". В июне они совершили примерно 4600 рейсов, из которых около 46% прилетели с опозданием. Около 1200 рейсов были задержаны больше часа, а иногда — больше 10 часов. S7 в июне задержала 856 из 8940 (9,6%), а у "Победы" из 5700 рейсов в июне с задержкой прилетели 10%.

В мае опоздали 558 самолетов (8%), за три недели июня — 642 (11,3%), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Flightradar24.

По статистике сервиса, у авиаперевозчика "Россия" количество опозданий также выросло: с 5,9% из 3400 перелетов в мае до 7,3% из 2860 рейсов в июне.

Издание отметило только дисциплинированную работу "Аэрофлота": в июне опоздали 5,44% из 6242 рейсов, а в мае было 6,3% из 6681 рейса. Причем, задержек более чем на час у компании снизилось в июне почти в три раза — со 160 до 68. Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае вырос в девять раз

"Победа" в комментарии "Коммерсанту" объяснила увеличение задержек "сравнительно более плохими метеоусловиями". Их же одной из причин задержек газете назвали "Уральские авиалинии". Представитель компании добавил, что российские аэропорты столкнулись с "беспрецедентной нагрузкой", которой раньше у них не было. Источник "Коммерсанта" в другой авиакомпании заявил, что в нескольких аэропортах не хватает технических работников: грузчиков, водителей и сотрудников на стойках регистрации. По словам собеседника газеты, особо острая ситуация в Домодедово и аэропортах на юге России. Имя источника и авиакомпанию, в которой он работает, издание не раскрыло.

Пресс-служба управляющей аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы компании "Аэродинамика" сообщила "Коммерсанту", что "метеоусловия внесли коррективы в весенне-летнее расписание". Собеседник в аэропорту Сочи заявил, что проблем с персоналом нет, о том же газете официально заявили представители Домодедово и петербургского Пулково. Представитель аэропорта Симферополя сообщил, что "подавляющее количество задержек рейсов связано с поздним прибытием самолетов в Симферополь из аэропортов отправления".