МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 в июле откроет регулярные рейсы из Москвы в болгарские Бургас и Варну, сообщает сам перевозчик. "Аэрофлот" в июне оказался самым дисциплинированным авиаперевозчиком

"S7 Airlines… открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы в Бургас и Варну… Рейс из Москвы в Бургас будет выполняться начиная с 9 июля по понедельникам, пятницам и воскресеньям, а с 19 июля добавится еще рейс по средам… Рейс из Москвы в Варну будет выполняться начиная с 17 июля по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам", — говорится в сообщении.

Авиакомпания отмечает, что правила въезда в зарубежные государства и из-за рубежа в РФ могут меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки, поэтому перед вылетом рекомендуется проверять актуальные требования к пассажирам.

РФ с понедельника возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Болгарией.