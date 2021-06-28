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S7 в июле откроет регулярные рейсы в болгарские Бургас и Варну
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Российская авиакомпания S7 в июле откроет регулярные рейсы из Москвы в болгарские Бургас и Варну, сообщает сам перевозчик. "S7 Airlines… открыла продажу билетов на прямые... ПРАЙМ, 28.06.2021
авиакомпания, s7, рейсы, болгария, туризм, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 в июле откроет регулярные рейсы из Москвы в болгарские Бургас и Варну, сообщает сам перевозчик.
"S7 Airlines… открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы в Бургас и Варну… Рейс из Москвы в Бургас будет выполняться начиная с 9 июля по понедельникам, пятницам и воскресеньям, а с 19 июля добавится еще рейс по средам… Рейс из Москвы в Варну будет выполняться начиная с 17 июля по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам", — говорится в сообщении.
Авиакомпания отмечает, что правила въезда в зарубежные государства и из-за рубежа в РФ могут меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки, поэтому перед вылетом рекомендуется проверять актуальные требования к пассажирам.
РФ с понедельника возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Болгарией.