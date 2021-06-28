МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Более 30 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в понедельник днем на фоне сильного ливня, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

По информации на 14.00 мск, во "Внуково" четыре рейса задержаны, два отменено, в "Домодедово" — пятнадцать рейсов задержаны, один отменен, в "Шереметьево" — шесть рейсов задержаны, семь отменено.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается "суперливень", который принесёт до 70% месячной номы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные затопления и шквалистый ветер.

В пресс-службе "Внуково" опровергают отмены рейсов.

"Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме на прием и отправление рейсов несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе: ливневый дождь, гроза. Отмены рейсов по погодным условиям 28 июня в аэропорту нет", — сказали в пресс-службе.

"Кроме того, "Внуково" используется в качестве запасного аэропорта. По состоянию на 14.00 28 июня 2021 года "Внуково" обслужил один рейс из "Домодедово" и один рейс из "Шереметьево", — добавили там.

В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9.00 и до конца понедельника. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в Москве ожидается "суперливень" — он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час