АНКАРА, 28 июн — ПРАЙМ. Турция приостановила полеты в Бангладеш, Бразилию, ЮАР, Индию, Непал и Шри-Ланку на фоне распространения новых штаммов коронавируса, сообщило МВД республики.

"Авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Южной Африкой, Индией, Непалом и Шри-Ланкой приостановлено с 1 июля до особого распоряжения Прямые рейсы из этих стран в Турцию не будут разрешены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры, прибывшие в Турцию из других стран и побывавшие за последние 14 дней в Бангладеш, Бразилии, Южной Африке, Индии, Непале и Шри-Ланке, должны предоставить отрицательные ПЦР-тесты, сделанные максимум за 72 часа до въезда в Турцию, после чего они будут помещены на карантин в течение 14 дней.

Срок обязательного карантина для лиц, прибывающих в Турцию из Афганистана и Пакистана, а также лиц, которые находились в этих странах в последние 14 дней, будет составлять 10 дней.