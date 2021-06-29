МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в этом году 1,58 миллиарда рублей на льготные пассажирские авиаперевозки по Дальневосточному федеральному округу (ДФО), сообщает пресс-служба кабмина.

"На льготные пассажирские авиаперевозки между регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2021 году направят 1,58 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства, выделенные из резервного фонда правительства, позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям. В их числе Хабаровск – Анадырь, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск. Стоимость перелёта составит от 2,2 тысячи до 10,9 тысячи рублей (в одну сторону) в зависимости от маршрута. Коронавирус нашел новый способ заражать людей

Ранее на заседании правительства Мишустин заявил, что сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек. Всего же благодаря господдержке в этом году будет организовано не менее 1780 рейсов с льготными билетами, напоминает пресс-служба.

Полёты по этим 20 направлениям станут первыми рейсами объединённой дальневосточной авиакомпании. Она создаётся по поручению президента России Владимира Путина на базе авиаперевозчика "Аврора". Принятое решение сделает перелеты более доступными для граждан и повысит транспортную связанность Дальнего Востока, подчеркивается в сообщении.