МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропортов Москвы — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" — в мае вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 12 раз, до 6 миллионов человек, следует из данных Росавиации. Собянин утвердил пакет дополнительных мер поддержки предприятий общепита

На внутренних линиях перевозки выросли почти в 11 раз, до 5 миллионов, на международных — в 26,8 раза, до 925,7 тысячи.

"Внуково" в мае увеличил перевозки в 28,5 раза, до 1,6 миллиона, "Домодедово" — в 10,2 раза, до 2,22 миллиона, "Шереметьево" — в 9,8 раза, до 2,19 миллиона.

Количество пассажиров столичных аэропортов за январь-май выросло на 19,7%, до 23 миллионов человек. Внутренние перевозки выросли на 72,3%, до 19,3 миллиона пассажиров, международные — снизились на 53,5%, до 3,8 миллиона.

"Внуково" в январе-мае увеличил перевозки на 40,9%, до 6,3 миллиона, "Домодедово" — на 47,4%, до 8,5 миллиона. "Шереметьево" снизил перевозки на 8,4%, до 8,3 миллиона.