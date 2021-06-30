МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских аэропортов в мае вырос к апрелю на 23%, следует из данных Росавиации. "Аэрофлот" в июне оказался самым дисциплинированным авиаперевозчиком

Всего в мае было перевезено 16,8 миллиона человек — против 13,6 миллиона в предыдущем месяце. На международных линиях количество пассажиров выросло на 7,9%, до 1,5 миллиона, на внутренних — на 24,7%, до 15,3 миллиона.

Пассажиропоток российских аэропортов в 2020 году на фоне пандемии коронавируса снизился по сравнению с 2019 годом на 41,4%, до 129,6 миллиона человек.