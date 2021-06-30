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Пассажиропоток российских аэропортов в мае вырос на 23%
Транспорт
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Пассажиропоток российских аэропортов в мае вырос к апрелю на 23%, следует из данных Росавиации. Всего в мае было перевезено 16,8 миллиона человек — против 13,6 миллиона в... ПРАЙМ, 30.06.2021
аэропорты, пассажиропоток, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских аэропортов в мае вырос к апрелю на 23%, следует из данных Росавиации.
Всего в мае было перевезено 16,8 миллиона человек — против 13,6 миллиона в предыдущем месяце. На международных линиях количество пассажиров выросло на 7,9%, до 1,5 миллиона, на внутренних — на 24,7%, до 15,3 миллиона.
Пассажиропоток российских аэропортов в 2020 году на фоне пандемии коронавируса снизился по сравнению с 2019 годом на 41,4%, до 129,6 миллиона человек.