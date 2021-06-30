МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") предложил пассажирам скидки на полеты в Сочи, Анапу, Геленджик и обратно после новости о том, что половина этих рейсов оказалась под угрозой отмены из-за сложностей с заселением экипажей в отели после введения новых коронавирусных ограничений. Продажи туров на Кубань рухнули за сутки

Во вторник источник РИА Новости сообщил, что обязанность авиаэкипажей с 1 июля заселяться в отели Кубани только по ПЦР-тестам или сертификатам о вакцинации может привести к отказу от половины рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик. Оперштаб региона в среду сообщил, что власти Кубани в целях сохранения стабильной работы транспортных предприятий окажут содействие компаниям-перевозчикам по вопросам заселения в отели в соответствии с новыми антиковидными правилами.

"Победа" дарит скидку 10% на полеты в Сочи, Анапу, Геленджик и обратно", — говорится в рассылке лоукостера для пассажиров.

Как уточняется, забронировать билеты со скидкой можно с 30 июня по 5 июля, а полететь по ним — с 1 июля по 31 августа.

Для заселения в отели Кубани с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ о вакцинации, а с 1 августа гостей будут принимать только с сертификатом о вакцинации, если нет медицинских противопоказаний. Ассоциация туроператоров России после этого решения сообщила о шквале запросов на аннулирование туров в Краснодарский край.