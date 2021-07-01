МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров в электричках в июне выросли на 53%, в поездах дальнего следования — в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают РЖД. Пассажиропоток российских аэропортов в мае вырос на 23%

"По оперативным данным, в июне 2021 года на инфраструктуре ОАО "РЖД" перевезено 96,3 миллиона пассажиров, что на 60% превышает аналогичный показатель прошлого года, в том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло на 53% — до 86,5 миллиона человек, в дальнем следовании — в 2,8 раза (с 3,5 миллиона до почти 9,8 миллиона человек)", — говорится в сообщении.

По данным РЖД, всего за первое полугодие перевезено 503,9 миллиона пассажиров (рост на 32% к аналогичному прошлогоднему показателю).

Из них в пригородном сообщении перевезено 461,7 миллиона человек (рост на 31%), в дальнем следовании — 42,2 миллиона (рост на 42%). "Аэрофлот" в январе-мае увеличил перевозки пассажиров на 22,6%

Пассажирооборот в июне вырос почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 11,2 миллиарда пассажиро-километров. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос почти на 53%, составив 2,8 миллиарда пассажиро-километров, в дальнем следовании — в 3 раза — до 8,4 миллиарда пассажиро-километров.

С начала года пассажирооборот вырос на 36% к уровню прошлого года и составил почти 46 миллиардов пассажиро-километров, в том числе в пригородном сообщении вырос на 27% — до 13,9 миллиарда пассажиро —километров, в дальнем следовании — увеличился на 40% — до 32,1 миллиарда пассажиро-километров.