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S7 начнет выполнять регулярные рейсы на греческий Родос
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Российская авиакомпания S7 со 2 июля начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы на греческий Родос, сообщает перевозчик. "S7 Airlines… открыла продажу билетов на прямые... ПРАЙМ, 01.07.2021
рейсы, авиасообщение, греция, s7, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 со 2 июля начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы на греческий Родос, сообщает перевозчик.
"S7 Airlines… открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы на Родос (Греция). Рейс из Москвы на Родос будет выполняться начиная с 2 июля по пятницам, с 18 июля – по понедельникам, пятницам и воскресеньям, а с 4 августа добавится еще рейс по средам", — говорится в сообщении.