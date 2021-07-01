МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 со 2 июля начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы на греческий Родос, сообщает перевозчик.

"S7 Airlines… открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы на Родос (Греция). Рейс из Москвы на Родос будет выполняться начиная с 2 июля по пятницам, с 18 июля – по понедельникам, пятницам и воскресеньям, а с 4 августа добавится еще рейс по средам", — говорится в сообщении.