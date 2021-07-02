МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 с 4 июля откроет регулярные рейсы из Москвы в хорватский город Пула, сообщает перевозчик.

"S7 Airlines… открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы в Пулу (Хорватия). Рейс из Москвы в Пулу будет выполняться начиная с 4 июля по воскресеньям, а с 15 июля – по вторникам, четвергам и воскресеньям", — говорится в сообщении.