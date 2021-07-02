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https://1prime.ru/transport/20210702/834096115.html
S7 с 4 июля откроет регулярные рейсы в хорватскую Пулу
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Российская авиакомпания S7 с 4 июля откроет регулярные рейсы из Москвы в хорватский город Пула, сообщает перевозчик. "S7 Airlines… открыла продажу билетов на прямые регулярные... ПРАЙМ, 02.07.2021
авиасообщение, рейсы, авиакомпания, s7, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 с 4 июля откроет регулярные рейсы из Москвы в хорватский город Пула, сообщает перевозчик.
"S7 Airlines… открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы в Пулу (Хорватия). Рейс из Москвы в Пулу будет выполняться начиная с 4 июля по воскресеньям, а с 15 июля – по вторникам, четвергам и воскресеньям", — говорится в сообщении.