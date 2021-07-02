МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Грузовой самолет Boeing 737 упал в воды Тихого океана недалеко Гавайских островов, сообщили РИА Новости. На борту воздушного судна могли находиться два человека, рассказали местные СМИ.

"Грузовой самолет Boeing 737 упал в воду возле Гонолулу после проблем с двигателями", — передает телеканал CNBC со ссылкой на неназванные источники. Поставки и заказы Boeing в апреле снизились

По сообщению местного издания Hawaii News Now, в самолете летели два человека. Их ищут спасатели.

Позднее в управлении гражданской авиации подтвердили крушение "Боинга" и заявили о спасении экипажа.

"FAA подтверждает, что грузовой самолет Boeing 737 с двумя людьми на борту совершил аварийную посадку у побережья Гавайев; оба пилота спасены", — говорится в сообщении.