2021-07-02T17:33:00+03:00
2021-07-02T17:44:31+03:00
2021-07-02T17:33:00+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210702/834099446.html
У берегов Тихого океана разбился грузовой Boeing
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Грузовой самолет Boeing 737 упал в воды Тихого океана недалеко Гавайских островов, сообщили РИА Новости. На борту воздушного судна могли находиться два человека, рассказали... ПРАЙМ, 02.07.2021
боинг, авария, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83409/94/834099422.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83409/94/834099422.jpg
https://1prime.ru/images/83409/94/834099421.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83409/94/834099421.jpg
https://1prime.ru/images/83409/94/834099409.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83409/94/834099409.jpg
https://1prime.ru/business/20210511/833638077.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Грузовой самолет Boeing 737 упал в воды Тихого океана недалеко Гавайских островов, сообщили РИА Новости. На борту воздушного судна могли находиться два человека, рассказали местные СМИ.
"Грузовой самолет Boeing 737 упал в воду возле Гонолулу после проблем с двигателями", — передает телеканал CNBC со ссылкой на неназванные источники.
По сообщению местного издания Hawaii News Now, в самолете летели два человека. Их ищут спасатели.
Позднее в управлении гражданской авиации подтвердили крушение "Боинга" и заявили о спасении экипажа.
"FAA подтверждает, что грузовой самолет Boeing 737 с двумя людьми на борту совершил аварийную посадку у побережья Гавайев; оба пилота спасены", — говорится в сообщении.