ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл — ПРАЙМ. Немецкая авиакомпания Eurowings, которая является частью группы Lufthansa, начинает полеты из Екатеринбурга в Дюссельдорф, сообщает екатеринбургский аэропорт Кольцово. Лукашенко поручил перекрыть границу Белоруссии с Украиной

"Третьего июля в международном аэропорту Кольцово приступает к выполнению рейсов новый авиаперевозчик — Eurowings. Немецкая авиакомпания, которая является частью группы Lufthansa, будет выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф – Екатеринбург – Дюссельдорф", — говорится в сообщении.

Екатеринбург станет одним из двух российских городов, куда планирует летать перевозчик, уточняет аэропорт.