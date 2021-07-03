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2021
https://1prime.ru/transport/20210703/834101642.html
Немецкая Eurowings начинает полеты из Екатеринбурга в Дюссельдорф
Транспорт
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Немецкая авиакомпания Eurowings, которая является частью группы Lufthansa, начинает полеты из Екатеринбурга в Дюссельдорф, сообщает екатеринбургский аэропорт Кольцово. "Третьего... ПРАЙМ, 03.07.2021
авиаперевозки, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл — ПРАЙМ. Немецкая авиакомпания Eurowings, которая является частью группы Lufthansa, начинает полеты из Екатеринбурга в Дюссельдорф, сообщает екатеринбургский аэропорт Кольцово.
"Третьего июля в международном аэропорту Кольцово приступает к выполнению рейсов новый авиаперевозчик — Eurowings. Немецкая авиакомпания, которая является частью группы Lufthansa, будет выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф – Екатеринбург – Дюссельдорф", — говорится в сообщении.
Екатеринбург станет одним из двух российских городов, куда планирует летать перевозчик, уточняет аэропорт.