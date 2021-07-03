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Велокурьеров могут обязать сдавать экзамены по ПДД
Транспорт
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Курьеры-велосипедисты, доставляющие еду в Москве, часто нарушают правила дорожного движения, нужно проработать вопрос законодательного закрепления нормы, которая обяжет... ПРАЙМ, 03.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Курьеры-велосипедисты, доставляющие еду в Москве, часто нарушают правила дорожного движения, нужно проработать вопрос законодательного закрепления нормы, которая обяжет организации проводить экзамены на знание ими ПДД, заявил глава столичного управления ГИБДД Александр Быков.
"Статистика показывает, что данная категория (курьеры на велосипедах — ред.) у нас зачастую нарушает правила дорожного движения, и в том числе попадает в ДТП. Наверное, необходимо будет сейчас проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, которая обяжет представителей организаций в том числе и принимать правила дорожного движения у лиц, осуществляющих доставку еды на велосипедах", — сказал Быков в эфире "России 24".