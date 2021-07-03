МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Курьеры-велосипедисты, доставляющие еду в Москве, часто нарушают правила дорожного движения, нужно проработать вопрос законодательного закрепления

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 нормы, которая обяжет организации проводить экзамены на знание ими ПДД, заявил глава столичного управления ГИБДД Александр Быков.

"Статистика показывает, что данная категория (курьеры на велосипедах — ред.) у нас зачастую нарушает правила дорожного движения, и в том числе попадает в ДТП. Наверное, необходимо будет сейчас проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, которая обяжет представителей организаций в том числе и принимать правила дорожного движения у лиц, осуществляющих доставку еды на велосипедах", — сказал Быков в эфире "России 24".