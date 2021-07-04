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2021
https://1prime.ru/transport/20210704/834109489.html
На Филиппинах разбился военный самолет с 92 людьми на борту
Транспорт
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Не менее 29 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета "Геркулес" С-130 на Филиппинах, сообщила "Би-Би-Си". Около 50 человек спасли из-под горящих обломков и... ПРАЙМ, 04.07.2021
крушение, самолеты, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Не менее 29 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета "Геркулес" С-130 на Филиппинах, сообщила "Би-Би-Си". Около 50 человек спасли из-под горящих обломков и доставили в больницу.
Сообщается, что воздушное судно выкатилось за пределы ВПП на острвое Холо. В самолете находились 92 человека. Большую их часть составляли военные. Обнаружены 29 тел погибших в результате крушения. Поиски людей продолжаются.
Крушение произошло в 11:30 утра по местному времени (6:30 утра по Москве) в нескольких километрах от города Джоло.
В самолете находились войска, следовавшие из города Кагаян-де-бро.
"Самолет выкатился за пределы полосы, пилоты пытались восстановить управление, но не смогли", — рассказал журналистам командующий вооруженными силами Филиппин генерал Собежана.
Признаков совершения теракта на меcnt ЧП не обнаружено.