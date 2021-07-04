МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Не менее 29 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета "Геркулес" С-130 на Филиппинах, сообщила "Би-Би-Си". Около 50 человек спасли из-под горящих обломков и доставили в больницу. Филиппинский регулятор получил запрос на одобрение "Спутника V"

Сообщается, что воздушное судно выкатилось за пределы ВПП на острвое Холо. В самолете находились 92 человека. Большую их часть составляли военные. Обнаружены 29 тел погибших в результате крушения. Поиски людей продолжаются.

Крушение произошло в 11:30 утра по местному времени (6:30 утра по Москве) в нескольких километрах от города Джоло.

В самолете находились войска, следовавшие из города Кагаян-де-бро.

"Самолет выкатился за пределы полосы, пилоты пытались восстановить управление, но не смогли", — рассказал журналистам командующий вооруженными силами Филиппин генерал Собежана.

Признаков совершения теракта на меcnt ЧП не обнаружено.