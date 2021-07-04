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Число жертв крушения филиппинского военного самолета выросло до 45
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Число жертв крушения военного самолета на юго-западе Филиппин увеличилось до 45, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на заявление министерства обороны страны. Согласно... ПРАЙМ, 04.07.2021
чп, самолет, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Число жертв крушения военного самолета на юго-западе Филиппин увеличилось до 45, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на заявление министерства обороны страны.
Согласно последним данным министерства, погибли 42 человека на борту самолета и еще три на земле. Сообщается, что живыми на месте крушения были найдены 49 военнослужащих, поисковая операция продолжается в районе падения судна.
Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Как заявил начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу. Министр обороны страны Делфин Лорензана ранее сообщил, что, по предварительным данным, на борту были 92 человека, включая трех пилотов и пять других членов экипажа.