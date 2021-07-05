ДОХА, 5 июл — ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания Emirates, которая одна из первых в мире приступила к использованию "цифровых паспортов" с информацией о здоровье путешественников, мобильного приложения IATA Travel Pass, начинает использовать их на рейсах в Москву, сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в РИА Новости. Риелтор предупредила, кому нельзя сдавать квартиру

"За последние месяцы мы значительно ускорили внедрение наших биометрических бесконтактных технологий и средств электронной проверки документов, чтобы гарантировать уверенность нашим клиентам, когда они путешествуют с Emirates: от создания биометрического коридора в международном аэропорту Дубая до введения IATA Travel Pass и его интеграции с базами данных органов здравоохранения. Эти приложения будут работать для пассажиров на десяти направлениях, в том числе во время полетов в Москву", — привела авиакомпания слова ее главного операционного директора Адель аль-Реда.

Теперь клиенты Emirates, путешествующие рейсами между Дубаем и Москвой, а также Лондоном, Барселоной, Мадридом, Стамбулом, Нью-Йорком, Франкфуртом, Парижем и Амстердамом, могут воспользоваться IATA Travel Pass, с помощью которого они получат доступ к важной для туристов информации, связанной с пандемией COVID-19, включая адреса лабораторий для сдачи ПЦР-тестов.

Кроме того, они получат возможность управлять своими медицинскими документами, содержащими информацию о COVID-19 – сертификатами о вакцинации и результатами ПЦР-тестов. Пассажиры этих рейсов получат смс и письмо по электронной почте с кодом активации и инструкцией по скачиванию приложения IATA Travel Pass.

В авиакомпании отметили, что развивают по всей своей маршрутной сети планы по внедрению IATA Travel Pass электронной разработки Международной ассоциации воздушного транспорта для предоставления информации по поводу COVID-19.