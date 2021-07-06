МОСКВА, 6 июл ПРАЙМ. Спасатели на Камчатке обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26 в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы, сообщает Росавиация.

"По информации оперативных групп, в 12.06 мск обнаружено место авиационного происшествия Ан-26, выполнявшего сегодня рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, с которым была утеряна радиосвязь. Место обнаружения: около 4-5 километров от взлетно- посадочной полосы со стороны береговой линии", — говорится в релизе.

"Спасателями обнаружены обломки воздушного судна. Учитывая географические особенности ландшафта, спасательные работы затруднены. Поисково-десантная группа приступила к спасательным работам. Также спасательная операция осуществляется с использованием специальной автотехники — вездехода, в составе 26 спасателей", — отмечает ведомство.

По предварительным данным, все находившиеся на борту самолета люди погибли, добавляет представитель экстренных служб.

"Предварительно, при падении самолета погибли все пассажиры и экипаж", — сказал собеседник агентства.

Самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. По уточненным данным, на борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка.