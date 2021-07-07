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2021
https://1prime.ru/transport/20210707/834130747.html
В Петропавловске-Камчатском отменили единственный рейс в Палану
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Единственный пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, где разбился самолёт Ан-26, перенесён с 7 июля на 8 июля из-за погодных условий, сообщается на сайте... ПРАЙМ, 07.07.2021
авиасообщение, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл — ПРАЙМ. Единственный пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, где разбился самолёт Ан-26, перенесён с 7 июля на 8 июля из-за погодных условий, сообщается на сайте международного аэропорта "Елизово".
Согласно табло международного аэропорта "Елизово" в зале ожидания вылета, рейс в Палану вначале переносился из-за погодных условий, а позже пропал с табло. На официальном сайте аэропорта говорится, что рейс перенесён с 7 июля на 8 июля.
В зале ожидания самолета в Палану ждут около 10 пассажиров: это местные жители и те, кто планировал туда ехать по работе. Представители авиакомпании не вышли к пассажирам.
Из-за погодных условий задерживаются вылеты в села Соболево и Тиличики, которые выполняет Камчатское авиационное предприятие. Рейсы в другие регионы выполняются по расписанию.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек. Шесть членов экипажа и 22 пассажира. Все они, по предварительным данным, погибли.