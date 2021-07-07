ИСМАИЛИЯ, 7 июл — ПРАЙМ. Администрация Суэцкого канала и владельцы контейнеровоза Ever Given, блокировавшего в марте водную артерию, подписали мировое соглашение, передает корреспондент РИА Новости.

Официальная церемония подписания состоялась в городе Исмаилия, где располагается штаб-квартира администрации Суэцкого канала. На церемонии присутствуют дипломаты, высокопоставленные египетские лица и журналисты.

Контейнеровоз Ever Given, в марте перекрывший почти на неделю Суэцкий канал, покинул в среду место вынужденной стоянки в районе города Файед на Большом Горьком озере после более чем трех месяцев задержания. Судно начало маневры в 11.30 (12.30 мск) при помощи двух буксиров и двух самых опытных лоцманов канала. Пункт назначения — порт Роттердам в Нидерландах. Источники сообщили РИА Новости, что судно должно достичь Средиземного моря за 6-6,5 часов.

Суд по экономическим делам египетского города Исмаилия во вторник принял решение снять арест с контейнеровоза Ever Given в связи с достигнутой между владельцами судна и администрацией Суэцкого канала договоренностью о разрешении конфликта.

В конце апреля владельцы контейнеровоза подали апелляцию в суд Исмаилии на решение арестовать судно и его груз. В качестве основания для апелляции компания назвала несколько причин, включая сомнения в легитимности ареста груза и отсутствие подтверждающих обоснований для весьма значительных требований администрации Суэцкого канала по выплате компенсаций. Суд Исмаилии отклонил апелляцию и продлил задержание судна, а также передал дело в суд первой инстанции. В итоге суд первой инстанции отложил вынесение решения три раза, чтобы дать сторонам возможность договориться в досудебном порядке. Ever Given покинул место стоянки в Суэцком канале

Глава администрации канала Усама Рабиа заявил ранее, что расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given доказало вину исключительно капитана. Администрация канала изначально требовала 916 миллионов долларов компенсации за ущерб в результате инцидента, репутационные потери, стоимость спасательных работ и другие расходы, затем сумма компенсации была снижена до 550 миллионов. Подробности соглашения об урегулировании конфликта, как и сумма компенсации, сторонами пока не озвучена ввиду договоренности о конфиденциальности переговоров.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.