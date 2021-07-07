МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире вырос в мае 2021 года на 9,4% по сравнению с докризисным апрелем 2019 года, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В апреле мировые грузовые авиаперевозки выросли на 11,3% по сравнению с апрелем 2019 года.

"Грузовые авиаперевозки продолжили показывать хороший результат в мае 2021 года… Условия цепи поставок и экономическая активность поддерживали грузовые авиаперевозки", — говорится в сообщении. Объем международных грузовых авиаперевозок поднялся в мае на 10,4% к маю 2019 года. Министерство экономики ФРГ приняло к сведению слова Лукашенко про транзит

По данным ассоциации, самый сильный рост грузовых авиаперевозок в мае по сравнению с "доковидным" маем 2019 года был зафиксирован в Африке — на 23,1%, Северной Америке — на 21,6%, показатель Ближнего Востока увеличился на 13,9%. Рост на 6% наблюдался в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 2,7%. При этом в Латинской Америке показатель упал на 14,3%.

По данным Росавиации, объем грузовых авиаперевозок в России в мае вырос почти в 3 раза в годовом выражении. Международные перевозки компаниями РФ увеличились в 1,8 раза, внутренние подскочили в 6 раз.