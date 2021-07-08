МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 с 23 июля начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы в турецкий Даламан, сообщает перевозчик. S7 с 4 июля откроет регулярные рейсы в хорватскую Пулу

"S7 Airlines… открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы в Даламан (Турция). Рейс из Москвы в Даламан будет выполняться начиная с 23 июля по пятницам. Вылет из Москвы в 12:55, прилет в Даламан в 16:40. Обратный рейс вылетает из Даламана в 17:35 и прилетает в Москву в 21:10", — говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания открыла продажи на прямые рейсы из Москвы в Анталью (будет выполняться ежедневно начиная с 10 июля), из Москвы в Бодрум (по понедельникам с 2 августа) и из Новосибирска в Анталью (по четвергам и субботам с 5 августа).

Авиакомпания напоминает, что правила въезда в зарубежные государства и из зарубежных государств в Российскую Федерацию могут меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки, поэтому перед вылетом рекомендуется проверять актуальные требования к пассажирам.