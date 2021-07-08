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S7 начнет летать в турецкий Даламан
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Российская авиакомпания S7 с 23 июля начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы в турецкий Даламан, сообщает перевозчик. "S7 Airlines… открыла продажу билетов на прямые... ПРАЙМ, 08.07.2021
авиасообщение, рейсы, s7, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 с 23 июля начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы в турецкий Даламан, сообщает перевозчик.
"S7 Airlines… открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы в Даламан (Турция). Рейс из Москвы в Даламан будет выполняться начиная с 23 июля по пятницам. Вылет из Москвы в 12:55, прилет в Даламан в 16:40. Обратный рейс вылетает из Даламана в 17:35 и прилетает в Москву в 21:10", — говорится в сообщении.
Ранее авиакомпания открыла продажи на прямые рейсы из Москвы в Анталью (будет выполняться ежедневно начиная с 10 июля), из Москвы в Бодрум (по понедельникам с 2 августа) и из Новосибирска в Анталью (по четвергам и субботам с 5 августа).
Авиакомпания напоминает, что правила въезда в зарубежные государства и из зарубежных государств в Российскую Федерацию могут меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки, поэтому перед вылетом рекомендуется проверять актуальные требования к пассажирам.