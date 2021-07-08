МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 Airlines готова возобновить полеты на египетские курорты, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.

Президент России Владимир Путин в четверг отменил указ о запрете полетов на курорты Египта.

"S7 Airlines готова возобновить полеты в Египет. Мы сформируем полетную программу и запросим соответствующие разрешения у авиационных властей", — сказала собеседница агентства.