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S7 готова возобновить полеты на египетские курорты
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Российская авиакомпания S7 Airlines готова возобновить полеты на египетские курорты, сообщила РИА Новости представитель перевозчика. Президент России Владимир Путин в четверг... ПРАЙМ, 08.07.2021
s7, рейсы, авиасообщение, египет, туризм, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 Airlines готова возобновить полеты на египетские курорты, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.
Президент России Владимир Путин в четверг отменил указ о запрете полетов на курорты Египта.
"S7 Airlines готова возобновить полеты в Египет. Мы сформируем полетную программу и запросим соответствующие разрешения у авиационных властей", — сказала собеседница агентства.