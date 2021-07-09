МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Первый крупный китайский пассажирский самолет, работа инженеров над которым длилась больше десяти лет, в ближайшем будущем должен получить одобрение Пекина на использование в коммерческих перевозках, сообщает Financial Times. Китайцев восхитило решение России отказаться от доллара

С началом поставок узкофюзеляжного C919 государственная компания Comac, компания, занимающаяся коммерческими авиаперевозками, ввяжется в войну за небо с европейским и американским конкурентами. Производитель Поднебесной потеснит на рынке Airbus и Boeing.

При этом, отмечает издание, Китай не делает тайны из своего желания разрушить дуополию западных производителей самолетов.

Разработку борта государство поддержало выделением $72 миллиардов, подсчитали эксперты американского Центра стратегических и международных исследований.

Как прокомментировал эксперт по финансированию в авиации Дэвид Ю, хотя напрямую китайские авиалинии не обязывают покупать новый лайнер, государство наверняка им это "активно предлагает". Жителей США оставили без удобных кредитов

Инвестиции властей Китая, скорее всего, уже начинают окупаться.

Как признал глава Airbus Гийом Фори, у Comac есть определенные успехи. Он заявил, что, "возможно, мы перейдем от дуополии к триополии к концу десятилетия, по крайней мере в том, что касается узкофюзеляжных самолетов".

Сам де производитель Comac уже анонсировал порядка тысячи заказов на новый борт. В основном — от местных клиентов.

Первой самолет C919 поставят компании China Eastern Airlines, ожидается, что это произойдет к концу 2021 года.