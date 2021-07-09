МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,8 раза, в январе-июне — на 58%, при этом "Аэрофлот" в прошедшем месяце нарастил перевозки в 4 раза, следует из оперативных данных Росавиации. Грузовые авиаперевозки в мире выросли на 9,4% к докризисным

"По оперативным данным, в июне 2021 года российские перевозчики обслужили 10,9 миллиона пассажиров… Всего за январь-июнь 2021 года перевезено 43,9 миллиона пассажиров, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

В прошлогоднем июне авиакомпании перевезли 2,85 миллиона человек, следовательно, пассажиропоток вырос в 3,8 раза.

Авиакомпания "Аэрофлот" в июне перевезла больше всех пассажиров — 2,1 миллиона, увеличив перевозки к июню 2020 года в 4 раза. S7 увеличила перевозки в 2,4 раза, до 1,6 миллиона человек. "Победа" нарастила пассажиропоток в 3,2 раза, до 1,4 миллиона, "Россия" — в 5,4 раза, до 1,1 миллиона, "Уральские авиалинии" — в 5,7 раза, до 975 тысяч человек.