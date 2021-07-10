МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Страны Евросоюза планируют полностью отказаться от бензина в пользу электрокаров. Автомобили с нулевыми выбросами помогут европейцам в достижении амбициозных климатических целей. Об этом сообщает Bloomberg.

Европейская комиссия намерена потребовать, чтобы относительно уровня текущего года выбросы от новых транспортных средств снизились на 65% к 2030 году и на 100% — к 2035-му. Причем особое внимание планируется уделять легковым автомобилям — на них приходится около 12% всех углеродных выбросов ЕС. К 2030 году они должны будут на 37,5% стать безопаснее для климата. Эксперты предлагают спасать нашу планету с помощью газа

Аналитики Barclays полагают, что автопроизводителям будет сложно достичь цели на 2030 год даже с помощью гибридных автомобилей, но это подтолкнет к более широкому производству электрокаров. Автомобильные компании заявили, что к концу десятилетия вся или почти вся их продукция будет на аккумуляторных батареях. По информации Bloomberg, крупнейший производитель в Европе Volkswagen планирует, что с 2030 года 70% продаж будет приходиться на электрокары, в то время как Renault собирается сделать экологичными 90% машин, а Ford Motor — производить только электромобили.

Для массового внедрения электрокаров Еврокомиссия обяжет правительства стран ЕС установить зарядные станции через каждые 60 километров на основных автомагистралях.

Масштабный переход на чистый транспорт — часть пакета мер по достижению климатических целей, которые ЕС обнародует на следующей неделе. С их помощью блок планирует снизить к 2030 году выбросы парниковых газов на 55% относительно уровня 1990 года.

Европа надеется возглавить борьбу с глобальным потеплением, и к 2050 году стать первым в мире континентом с нулевыми выбросами. Однако, чтобы это случилось, необходимо в корне изменить все отрасли экономики. При этом труднее всего — сократить выбросы от транспорта и промышленности.