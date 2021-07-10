МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов летом, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью предприятия Анна Захаренкова. Пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос в 3,8 раза

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о больших очередях в "Шереметьево".

"Шереметьево" работает в стандартном режиме в условиях увеличенного количества рейсов на международных и внутрироссийских направлениях в летний период. В аэропорту реализуются все требуемые противоэпидемические меры для обеспечения безопасности здоровья пассажиров, гостей и сотрудников", — сказала Захаренкова.

Она отметила, что регистрация пассажиров на международные рейсы обеспечивается согласно технологиям и с учетом проверки наличия у пассажира ПЦР-теста, его срока действия и соответствия персональным данным регистрируемого пассажира. На льготные авиаперевозки выделяет еще 1,58 миллиарда рублей

"Временные скопления пассажиров на стойках регистрации обусловлены возросшей нагрузкой на стойки регистрации в связи с увеличившимся временем на проверку требуемых документов в рамках исполнения противоэпидемических требований. В целях урегулирования ситуации выделяются дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания содействия и консультации пассажирам", — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в аэропорту организовано информирование пассажиров о предупреждении распространения коронавирусной инфекции. На мониторах и цифровых поверхностях в терминалах аэропорта, а также по средствам аудиоинформирования транслируется информация о необходимости соблюдении мер профилактики и прохождения вакцинации от COVID-19. В зонах выдачи багажа транслируется информация о необходимости прохождения тестирования на коронавирусную инфекцию для пассажиров, прибывших из-за границы. Все сотрудники аэропорта, задействованные в обслуживании пассажиров, обеспечены средствами индивидуальной защиты. В "Шереметьево" круглосуточно работают пункты для сдачи экспресс-тестирования на COVID-19 и пункты вакцинации.