МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Стоимость авиабилетов в Турцию из России за последнюю неделю снизилась на 6%, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов Aviasales. Россияне назвали бюджет хорошего отпуска

"Средний чек на авиабилеты в Турцию с 22 по 26 июня составлял 23,4 тысячи рублей. Это данные на одного пассажира, туда-обратно. За последнюю неделю средняя стоимость снизилась на 6% до 22,1 тысячи рублей", — сообщили в сервисе.

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.