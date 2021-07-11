2021-07-11T09:46:44+03:00
2021-07-11T09:46:44+03:00
2021-07-11T09:46:44+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210711/834169860.html
Цены на авиабилеты в Турцию за неделю упали на 6%
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость авиабилетов в Турцию из России за последнюю неделю снизилась на 6%, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов Aviasales. "Средний чек на... ПРАЙМ, 11.07.2021
туризм, турция, авиабилеты, туризм, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83400/03/834000376.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83400/03/834000376.jpg
https://1prime.ru/images/83400/03/834000375.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83400/03/834000375.jpg
https://1prime.ru/images/83400/03/834000363.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83400/03/834000363.jpg
https://1prime.ru/tourism/20210711/834169763.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Стоимость авиабилетов в Турцию из России за последнюю неделю снизилась на 6%, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов Aviasales.
"Средний чек на авиабилеты в Турцию с 22 по 26 июня составлял 23,4 тысячи рублей. Это данные на одного пассажира, туда-обратно. За последнюю неделю средняя стоимость снизилась на 6% до 22,1 тысячи рублей", — сообщили в сервисе.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.