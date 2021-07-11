МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Московские аэропорты предпринимают меры для урегулирования ситуации с очередями, сообщила журналистам представитель Росавиации. В "Шереметьево" возникли очереди из-за проверки документов по COVID

Накануне ряд Telegram-каналов написал о больших очередях в Шереметьево. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сказала РИА Новости, что Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для помощи пассажирам. В воскресенье в интернете появились жалобы на очереди и в столичном "Внуково".

"Аэропорты принимают меры для урегулирования ситуации", — сказала представитель Росавиации, комментируя ситуацию с очередями.

"Аэрофлот" в субботу просил пассажиров заранее прибывать в "Шереметьево": вылетающих за рубеж — из-за проверок документов на COVID-19, вылетающих внутренними рейсами — из-за затруднений дорожного движения.

Корреспондент РИА Новости в воскресенье сообщил, что очереди в "Шереметьево" возникают второй день — как на прилете, так и на вылете. Представитель "Аэрофлота" заявил, что время ожидания на регистрации рейсов авиакомпании в воскресенье не превышает обычное, но перевозчик все равно просит пассажиров прибывать в аэропорт заранее.