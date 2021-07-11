2021-07-11T16:10:39+03:00
2021-07-11T16:10:39+03:00
2021-07-11T16:10:39+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210711/834171172.html
Аэропорты Москвы занимаются урегулированием ситуации с очередями
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Московские аэропорты предпринимают меры для урегулирования ситуации с очередями, сообщила журналистам представитель Росавиации. Накануне ряд Telegram-каналов написал о больших... ПРАЙМ, 11.07.2021
аэропорты, москва, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83270/07/832700781.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83270/07/832700781.jpg
https://1prime.ru/images/83270/07/832700780.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83270/07/832700780.jpg
https://1prime.ru/images/83270/07/832700768.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83270/07/832700768.jpg
https://1prime.ru/transport/20210710/834165730.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Московские аэропорты предпринимают меры для урегулирования ситуации с очередями, сообщила журналистам представитель Росавиации.
Накануне ряд Telegram-каналов написал о больших очередях в Шереметьево. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сказала РИА Новости, что Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для помощи пассажирам. В воскресенье в интернете появились жалобы на очереди и в столичном "Внуково".
"Аэропорты принимают меры для урегулирования ситуации", — сказала представитель Росавиации, комментируя ситуацию с очередями.
"Аэрофлот" в субботу просил пассажиров заранее прибывать в "Шереметьево": вылетающих за рубеж — из-за проверок документов на COVID-19, вылетающих внутренними рейсами — из-за затруднений дорожного движения.
Корреспондент РИА Новости в воскресенье сообщил, что очереди в "Шереметьево" возникают второй день — как на прилете, так и на вылете. Представитель "Аэрофлота" заявил, что время ожидания на регистрации рейсов авиакомпании в воскресенье не превышает обычное, но перевозчик все равно просит пассажиров прибывать в аэропорт заранее.