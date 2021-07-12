МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку организации обслуживания рейсов и пассажиров в международном аэропорту "Шереметьево", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Накануне Росавиация заявила, что аэропорты Москвы принимают меры, чтобы урегулировать ситуацию с очередями, в том числе из-за проверок документов на COVID-19 вылетающих за рубеж.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания в международном аэропорту "Шереметьево" в связи с длительной процедурой регистрации на рейс вылетающих пассажиров в минувшие выходные", — говорится в сообщении.

Проверку поручено провести московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Россиянам рассказали всю правду об "олл-инклюзив" в Египте

Руководителям авиакомпаний и аэропортов московского авиаузла направлены информационные письма о необходимости увеличения штата работников, осуществляющих регистрацию пассажиров.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

С учетом высокого туристического сезона прокуратурой также организован выездной прием граждан в "Шереметьево" по вопросу соблюдения прав пассажиров. Прием будет проходить 12 июля с 10.00 до 18.00 в здании аэропорта в зале "Валдай", отмечается в релизе.