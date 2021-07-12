МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российских водителям начали штрафовать за непристегнутые ремни. Об этом сообщает Autonews.

Издание отмечает, что практика фиксировать непристегнутые ремни безопасности при помощи камер начала распространяться из Москвы в регионы. Как выяснил Autonews.ru, первые штрафы водители уже получили в Татарстане. Информацию об этом подтвердили в местном ГБУ "Безопасность дорожного движения". Кроме того, такие штрафы приходят теперь и в Тамбове. Разработчики не исключают, что вскоре практика распространится и на другие регионы. Уточняется, что дорожные камеры распознают отсутствие ремня как у водителя, так и у пассажира. Россиянам напомнили, какие штрафы грозят автомобилистам за езду без прав

По словам создателей комплексов видеофиксации из компании "Технологии распознавания", на территории Республики Татарстан с 1 июля по такой системе начали работать две камеры: одна на трассе М-7 на отрезке из Казани в Уфу, а вторая — на трассе Казань — Оренбург. Количество таких систем видеофиксации будет только расти.

Руководитель отдела разработок Павел Шупиков из компании "Технологии распознавания" объяснил Autonews.ru, что наличие или отсутствие ремня на сидящих в автомобиле людях определяет нейросеть. "Для этого она обучалась, анализируя изображения с камер разработчика, которые установлены по всей России. Обучение происходит постоянно, но наработанная база уже позволила научиться определять основные факторы, в случае которых происходит фиксация и материалы отправляются на рассмотрение операторам в ЦАФАП. Там пристально изучают каждый материал вручную и выносят решение: пристегнут ремень у находящихся в машине или нет. Если однозначно трактовать изображение не получается, его отбраковывают", — сказал он.