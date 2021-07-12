С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания Qatar Airways возобновляет с 23 июля регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Дохой, сообщает управляющая компания аэропорта "Пулково" "Воздушные Ворота Северной Столицы".

"Qatar Airways, национальная авиакомпания государства Катар, с 23 июля планирует возобновить регулярные полеты между Санкт-Петербургом и Дохой", — говорится в сообщении.

Перелеты будут выполняться с частотой два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Маршрут будут обслуживать самолеты Airbus A320.

"Мы рады восстановить регулярные рейсы в Санкт-Петербург и увеличить частоту рейсов из Москвы, а также продолжить процесс восстановления сети в России, что было инициировано возобновлением маршрута Москва — Доха в марте. Мы являлись крупнейшим международным перевозчиком в период начального этапа пандемии и это позволило нам накопить беспрецедентный опыт безопасной и надежной перевозки пассажиров в столь непредсказуемое время", — отметил генеральный директор Qatar Airways Group Акбар аль-Бакер, слова которого приводятся в сообщении.

По словам генерального директора ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" Леонида Сергеева, возобновление рейса Доха — Санкт-Петербург — Доха открывает новые возможности как для бизнеса, так и для путешествий.

"Россия — безвизовая страна для граждан Катара. Мы гордимся тем, что Санкт-Петербург сможет продемонстрировать весь свой туристический потенциал и богатую историю. Широкая маршрутная сеть Qatar Airways будет способствовать развитию туристического рынка Санкт-Петербурга, ведь теперь мы связаны с одним из крупнейших хабов в мире —международным аэропортом Хамад в Дохе", — отметил Сергеев.