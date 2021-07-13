КАЛИНИНГРАД, 13 июл — ПРАЙМ. Стоимость авиабилетов в России может вырасти из-за расходов авиакомпаний на дополнительный медосмотр экипажей, практически полностью дублирующий врачебно-лётную экспертную комиссию (ВЛЭК), сообщил журналистам директор по сервису — начальник службы бортпроводников лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Ласло Сабо.

"С 28 января 2021 года российские бортпроводники (по приказу Минздрава 29Н) должны проходить специальный медицинский осмотр, включающий почти 30 различных медицинских заключений. Этот осмотр практически полностью дублирует ВЛЭК, который бортпроводники проходят по ФАП-50", — сказал Сабо.

"То есть сейчас российские бортпроводники, единственные в мире, проходят задвоенные медицинские обследования: в рамках ВЛЭК и ещё дополнительно проходят повторно всех тех же врачей и анализы в рамках 29Н. Для авиакомпании это дополнительные расходы — минимум 30 тысяч рублей на человека в год, которые, безусловно, будут перекладываться на стоимость билетов. Предположительно неизбежный рост цен составит не менее 2%", — продолжил он.

В Минтрансе РИА Новости сообщили, что, согласно ФАП, экипажи и диспетчеры проходят медосвидетельствование на ВЛЭК. Медосмотры, проводимые при освидетельствовании персонала при приеме на работу и обучение, при очередных медосвидетельствованиях, а также проводимые в межкомиссионный период, относятся к категориям предварительных (при приеме на работу) и периодических медосмотров. Приказ Минздрава России № 29Н определяет порядок проведения обязательных предварительных и периодических медосмотров и обследований работников, предусмотренных Трудовым кодексом.

Также в приказе содержится перечень медицинских противопоказаний к работам с вредными или опасными производственными факторами. В рамках закона от 11 июня 2021 года № 208-ФЗ ведется разработка подзаконных актов, утверждающих порядок медосвидетельствования и периодических медосмотров разных категорий авиаперсонала. Согласно разрабатываемому порядку, экипажи и диспетчеры будут проходить медосвидетельствование в целях врачебно-летной экспертизы. Власти США предупредят американские компании о рисках работы в Гонконге

Бортпроводники и иной авиаперсонал будут проходить предварительные и периодические медосмотры в порядке, установленном Минтрансом по согласованию с Минздравом. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года взамен существующему ФАП-50.

"Таким образом, для каждой категории авиационного персонала предусмотрен свой вид медицинского освидетельствования или периодических медицинских осмотров. Это исключает возможное "задвоение" при прохождении медицинских обследований и осмотров", — заявили в пресс-службе.