МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные рейсы в столицу Болгарии Софию, сообщается в соцсетях перевозчика. Авиабилеты могут дорожать из-за расходов на медосмотр, считают в "Победе"

В пресс-службе авиакомпании в конце июня РИА Новости сообщили, что "Аэрофлот" в июле планирует выполнять по четыре рейса в неделю в болгарские Софию и Бургас.

"Аэрофлот" возобновил регулярные полеты в столицу Болгарии. Торжественное мероприятие по случаю первого рейса после длительного перерыва состоялось 1 июля… Из Москвы в Софию выполняются четыре рейса в неделю", — говорится в сообщении.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решения об открытии с 28 июня авиасообщения с рядом стран, включая Болгарию.