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"Аэрофлот" возобновил регулярные полеты в Софию
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Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные рейсы в столицу Болгарии Софию, сообщается в соцсетях перевозчика. В пресс-службе авиакомпании в конце июня РИА Новости... ПРАЙМ, 13.07.2021
аэрофлот, авиасообщение, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные рейсы в столицу Болгарии Софию, сообщается в соцсетях перевозчика.
В пресс-службе авиакомпании в конце июня РИА Новости сообщили, что "Аэрофлот" в июле планирует выполнять по четыре рейса в неделю в болгарские Софию и Бургас.
"Аэрофлот" возобновил регулярные полеты в столицу Болгарии. Торжественное мероприятие по случаю первого рейса после длительного перерыва состоялось 1 июля… Из Москвы в Софию выполняются четыре рейса в неделю", — говорится в сообщении.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решения об открытии с 28 июня авиасообщения с рядом стран, включая Болгарию.