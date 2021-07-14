МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Московский "Шереметьево" 23 июля возобновит работу терминала C, туда будут переведены международные рейсы "Аэрофлота" из терминала D, сообщает аэропорт. "Аэрофлот" возобновил регулярные полеты в Софию

Весной 2017 года терминал C закрылся на реконструкцию, был практически полностью перестроен и заново открыт в январе 2020 года, но уже в марте его работа была приостановлена на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса.

"С 23 июля 2021 года возобновляется обслуживание пассажиров в терминале С международного аэропорта "Шереметьево". В терминал С будут переведены международные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из терминала D", — говорится в сообщении.

Вылет первого рейса авиакомпании запланирован на 23 июля по маршруту Москва – Стамбул" в 21:25 мск. Остальные международные рейсы будут переведены на следующий день, 24 июля.