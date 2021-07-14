2021-07-14T12:58:00+03:00
2021-07-14T13:07:53+03:00
2021-07-14T12:58:00+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210714/834194980.html
"Шереметьево" с 23 июля возобновит работу терминала C
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Московский "Шереметьево" 23 июля возобновит работу терминала C, туда будут переведены международные рейсы "Аэрофлота" из терминала D, сообщает аэропорт. Весной 2017 года терминал... ПРАЙМ, 14.07.2021
аэропорт, шереметьево, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83419/50/834195078.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83419/50/834195078.jpg
https://1prime.ru/images/83419/50/834195077.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83419/50/834195077.jpg
https://1prime.ru/images/83419/50/834195065.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83419/50/834195065.jpg
https://1prime.ru/transport/20210713/834185105.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Московский "Шереметьево" 23 июля возобновит работу терминала C, туда будут переведены международные рейсы "Аэрофлота" из терминала D, сообщает аэропорт.
Весной 2017 года терминал C закрылся на реконструкцию, был практически полностью перестроен и заново открыт в январе 2020 года, но уже в марте его работа была приостановлена на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса.
"С 23 июля 2021 года возобновляется обслуживание пассажиров в терминале С международного аэропорта "Шереметьево". В терминал С будут переведены международные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из терминала D", — говорится в сообщении.
Вылет первого рейса авиакомпании запланирован на 23 июля по маршруту Москва – Стамбул" в 21:25 мск. Остальные международные рейсы будут переведены на следующий день, 24 июля.