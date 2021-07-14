МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" в некоторые дни июня меняет расписание поездов на Шереметьевском направлении, часть рейсов будет отменена, сообщает перевозчик. "Шереметьево" с 23 июля возобновит работу терминала C

"Компания информирует об изменениях в графике движения поездов до аэропорта Шереметьево 16-18 июля в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Часть рейсов будет отменена. Для удобства пассажиров экспресс-автобусы от станции метро "Ховрино" будут курсировать чаще и делать дополнительную остановку около терминала "Аэроэкспресс", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 16 июля все аэроэкспрессы между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом будут курсировать по стандартному расписанию за исключением рейса отправлением в 23:45 из аэропорта – он будет отменен. Аэроэкспрессы в сторону Шереметьево от Белорусского вокзала 17 июля отправятся в 12:05, 13:35, 14:49, 18:05, 20:05, 21:35. Из аэропорта поезда проследуют в 5:15, 11:07, 12:42, 13:47, 18:17, 20:17, 21:47 и 23:17. Остальные аэроэкспрессы будут отменены.

Аэроэкспрессы в аэропорт 18 июля будут следовать по стандартному расписанию каждые 30 минут с 12:05. До 11:35 включительно все рейсы отменены за исключением рейса в 6:00. Из аэропорта движения поездов не будет до 11:45 включительно. С 12:15 поезда будут курсировать по стандартному графику.

Перевозчик для удобства пассажиров увеличит частоту курсирования экспресс-автобусов во время отмен поездов. Они будут отправляться от станции метро "Ховрино" и из аэропорта Шереметьево каждые 10 минут в часы пик и каждые 15 минут в остальное время. "При отправлении из аэропорта автобусы будут делать дополнительную остановку около терминала "Аэроэкспресс", который находится в 5 минутах ходьбы по пешеходной галерее от терминала D. Пассажиры, пришедшие в железнодорожный терминал, смогут с комфортом отправиться в Москву прямо от его выхода", — добавили в компании.